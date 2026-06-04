Рейналдо е тук! Подписа с Левски

ПФК „Левски“ подписа договор с нападателя Рейналдо Насименто Саторно. Контрактът с бразилския футболист е до лятото на 2029 година.

Рейналдо е роден на 6 юни 2001 година в Крисиума (Бразилия). Той идва от елитния португалски клуб „Санта Клара“, като през последния сезон е бил преостъпен на друг тим от иберийската държава – „Шавеш“, с екипа на които записва 31 мача и 6 гола.

ПФК „Левски“ приветства с добре дошъл на „Герена“ Рейналдо и му пожелава много победи, голове и щастливи мигове със синята фланелка.

Снимки ПФК Левски

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