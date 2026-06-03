Бургас е блокиран. Ужас край морето

Черна серия от инциденти беляза последния час по пътищата в Бургаска област, оставяйки след себе си смачкани ламарини и истински ужас за преминаващите шофьори.

Първият тежък сблъсък се разигра буквално за секунди в района на кръговото кръстовище за курорта Равда, където само чудо е спасило участниците от най-фаталния край. Всичко започнало, след като лек автомобил „Тойота“, управляван от жена, спукал гума в движение и тя била принудена да отбие встрани от платното, за да потърси помощ.

Жената успяла да намери съдействие и гумата била сменена, но точно в момента, в който се готвела да потегли отново, върху нея връхлетял лек автомобил „Мерцедес“. Немското возило се движело с изключително висока скорост и помело спряната кола с такъв интензитет, че буквално я обърнало настрани върху асфалта. Свидетели на инцидента описват гледката като смразяваща, тъй като ударът е бил неочакван и е заварил водачката в момент на пълна уязвимост на пътя.

Малко след този инцидент нова катастрофа блокира трафика, този път на входа на Бургас откъм Созопол, в района на местността Пода. Лек автомобил е самокатастрофирал, забивайки се тежко в предпазната мантинела, като според първоначална информация водачът е загубил контрол над управлението. На мястото веднага са пристигнали екипи на полицията, които тепърва ще изясняват дали несъобразена скорост или внезапно разсейване е довело до удара в металните заграждения.

Двата инцидента за кратко време предизвикаха сериозни задръствания и напрежение по основните пътни артерии в региона, докато пътните полицаи обработваха местопроизшествията. Органите на реда призовават шофьорите за повишено внимание и ниска скорост, тъй като ситуацията по пътищата в областта остава напрегната и динамична. Към момента не се съобщава за жертви, но материалните щети по автомобилите и в двата случая са значителни, а участниците са в шок.

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