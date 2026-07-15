Златен бонус за румънци, които идват на почивка у нас. Румънският туроператор Travel Planner стартира кампания, с която раздава безплатно гориво на своите клиенти, избрали почивка в България.

Инициативата включва 150 тона гориво под формата на 12 000 ваучера за бензин или дизел на стойност 100 румънски леи (20 евро) и още 700 ваучера по 300 леи (60 евро). Компанията очаква кампанията да стимулира продажбите, като според нейния основател и главен изпълнителен директор Себастиан Константинеску за много румънци България остава естествен избор за лятна ваканция заради достъпните цени, близостта и възможността да покрият разходите си за гориво, предаде Darik Business Review.

Колко струва почивката в България?

Семейство с двама възрастни и едно дете, което избере 5-6 нощувки на база all inclusive в България, обикновено плаща между 1100 и 1300 евро.

Румънците остават най-многобройната група чуждестранни туристи в България, изпреварвайки посетителите от Германия, Полша, Гърция, Чехия и, от тази година, Украйна. Според данни на Националния статистически институт на България между май и октомври миналата година страната е посрещнала около 2.5 млн. туристи от ЕС, като 31% от тях са били румънци.

Сред най-предпочитаните курорти от румънските туристи са Златни пясъци, Албена, Слънчев бряг, Св. св. Константин и Елена, а през последните три години и Свети Влас, благодарение на инвестициите в нови хотели с премиум услуги.

Почивките стават по-кратки

През 2026 г. средната продължителност на ваканцията в България е намаляла до 5.2 нощувки при 5.8 през предходните години. Очаква се с появата на last minute оферти престоят да се свие до 4-5 нощувки.

Най-търсените оферти са на стойност 1100-1300 евро за семейство с двама възрастни и едно дете.

През юни и юли, в пика на сезона, цените започват от 350 евро за двама души за петдневна all inclusive почивка. Семейство с дете под 12 години плаща същата сума, тъй като в много хотели децата под тази възраст се настаняват без допълнително заплащане.

От друга страна, сегментът на луксозните почивки е засегнат в най-малка степен.

„Нашите партньори говорят за спад от до 30% на румънските туристи тази година. Хората са по-предпазливи при избора на почивка заради несигурността, което ни принуждава да инвестираме повече в маркетинг. Увеличихме бюджета си за дигитална реклама с около 30% спрямо 2025 г., оптимизирахме сайта и процеса на продажба, за да повишим конверсиите“, казва Себастиан Константинеску, основател и изпълнителен директор на Travel Planner.

По думите му компанията все пак отчита 20% ръст на продажбите спрямо 2025 г., благодарение на ранните резервации и кампаниите за Black Friday, въпреки че целият туристически пазар вероятно ще завърши годината с двуцифрен спад.

„В момента работят най-вече силните промоции с намаления от 35%, 40% или дори 45%. Когато се появят подобни оферти, хората резервират веднага. Всичко опира до цената“, допълва той.

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