Брюксел вбеси шофьорите с неочаквана промяна с колите

От вторник всички нови автомобили, които се продават на територията на Европейския съюз, трябва да са оборудвани с камери, следящи поведението на шофьора.

Поредната регулация на Брюксел по пътя към тоталната цифровизация на живота, бленувана от либерал-глобалистите, се нарича „Разширено предупреждение за разсейване на водача“. Тя влезе в сила в 00:00 часа на 7 юли 2026 година.

Advanced Driver Distraction Warning, както е точното ѝ име, е част от по-голям пакет за още цифровизация, облечен иначе, по стара брюкселска традиция, в благи думи. Той цели „безопасност по пътищата на ЕС“. Цялата концепция предвижда вътрешни камери (или еквивалентни сензори), които наблюдават очите, главата, позата и посоката на погледа на водача в реално време.

Целта, според брюкселските чиновници, които не напускат кабинетите си и имат малък досег с реалния живот и с обикновените хора, е „да се засичат разсейване (например гледане в телефона или към пътуващия до него) и умора“.

Разпорежданията на ЕС към производителите и вносителите на автомобили е системата да се самозадейства в секундата, в която превозното средство набере 20 км/ч. Тя трябва издава предупреждения (звукови, визуални или вибрационни) при продължително разсейване – например над 3,5 секунди, при по-ниски скорости, или над 6 секунди, при по-високи. Така неизбираните от никого чиновници в Брюксел си вярват, че ще намалят броя на пътнотранспортните произшествия.

Факт е все пак, че според статистиката най-много катастрофи на пътя са причинени от невнимание.

Освен че касае всички новопроизведени превозни средства на територията на ЕС, „Разширено предупреждение за разсейване на водача“ е задължителна и за всяко новорегистрирано превозно средство след 7 юли. Това означава, че ако за регистрация пред КАТ от вчера насам се появи нов автомобил без камера за следене на водача, органите ще откажат да го узаконят

Засега регулацията не засяга съществуващи автомобили. Но практиката на брюкселските чиновници от миналото неведнъж е показвала, че всяка регулация първоначално винаги е била само за нови регистрации, независимо от уреда, а след като поотмине малко време и населението свикне с нея, тихомълком става задължителна и за старите. Така беше с емисионните стандарти „Юро“ (Euro 1 – Euro 7), които според регулациите важаха само за нови автомобили.

Постепенно обаче много градове в Западна Европа, управлявани от либерал-глобалистки кметове, наложиха стандартите за всички съществуващи коли. Същото бе и с регулацията за задните колани – тя се отнасяше уж само за нови автомобили. След известно време, Брюксел я превърна в норма и за старите, които трябваше да се преоборудват.

Европейската комисия настоява, че камерите в колата „ще спасяват животи“, като правят пътищата по-безопасни. Разпореждането е те да са от такова поколение, че да могат да снимат и нощем, показвайки ясно негативно изображение. Чиновниците твърдят, че макар да наблюдават директно водача, те нямало да се ползват за лицево разпознаване извън автомобила. Данните щели да се обработват локално и да се изтриват бързо.

Въпреки всички тези официални успокоения, въвеждането на задължителни вътрешни камери вече предизвика сериозни брожения сред голяма част от шофьорите. Много активисти за граждански свободи и за правата на потребителите вече алармираха, че това е част от по-обширен план за масова цифровизация на целия живот, което означава и масово следене на всичко.

В социалните мрежи хората наричат новата регулация именно като „поредна стъпка към цифровия концлагер“. Този термин отдавна е придобил гражданственост за описание на постепенното изграждане на пълно наблюдение върху личния живот под любимия либерал-глобалистки предлог за „безопасност“ и „удобство“.

Постоянното наблюдение на лицето, очите и поведението на водача в собствената му кола е нищо друго, освен навлизане в личното му пространство. Дори с уверения, че данните не се записват или предават, съществуват обосновани опасения от софтуерни добавки (примерно при хакерски атаки, тъй като автомобилите повсеместно вече имат и интернет), които ще използват записите по съвсем друго направление: изнудване, рекет, дори насилие.

Опасенията на потребителите са свързани и с евентуалното бъдещо използване на това следене от застрахователните компании, които винаги се чудят какъв детайл да изтъкнат, за да откажат покриване на застрахователно събитие.

Не са изключени и фалшиви предупреждения, ако цялостният софтуер, управляващ камерите, започне да работи неправилно. Самото инсталиране на още един задължителен елемент в колата означава и допълнително увеличение на стойността на автомобила, което ще натежи на джоба на купувача, предупреждават активисти.

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