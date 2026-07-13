Пациент с опасен щам на ебола кацна в Германия посред нощ

Американски гражданин, заразен с рядък и опасен вариант на вируса ебола, е бил транспортиран със специален полет до Германия, съобщават германските власти.

Самолетът е кацнал през нощта на летището във Франкфурт на Майн, откъдето пациентът незабавно е откаран в специализирано изолационно отделение на университетска болница.

Федералното министерство на здравеопазването потвърди случая, без да разкрива самоличността или пола на пациента.

Според американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) заразеният е работил за хуманитарна организация в Демократична република Конго, където в момента се разпространява вариантът „Бундибуджо“.

Рядък щам без ваксина

„Бундибуджо“ е един от познатите варианти на вируса ебола.

Към момента няма одобрена ваксина или специфична терапия, насочена именно срещу този щам, което затруднява овладяването на настоящото огнище.

Ебола се предава чрез пряк контакт с телесни течности на заразен човек и може да причини тежко заболяване с висока смъртност.

Няма риск за населението

Транспортирането на пациенти с ебола се извършва със специализирани медицински самолети.

В Германия те се лекуват в строго изолирани отделения, които са напълно отделени от останалата болнична дейност.

От германското Министерство на здравеопазването уверяват, че няма опасност за населението, тъй като всички мерки за биологична безопасност се спазват.

Втори случай за два месеца

Това е вторият американски пациент с ебола, транспортиран в Германия за по-малко от два месеца.

Първият пристигна в края на май и беше лекуван в берлинската университетска болница „Шарите“. След повече от две седмици интензивно лечение той беше изписан.

Тежка епидемия в Конго

Настоящото огнище в Демократична република Конго остава сред най-тежките през последните години.

По официални данни заболяването е причинило около 650 смъртни случая, а над 1800 души са били заразени или се лекуват.

Здравните експерти предупреждават, че разпространението на заболяването е изключително бързо, което прави овладяването на епидемията особено трудно.

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