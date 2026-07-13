Огнен ад в кръчма. Десетки загинали

Най-малко 27 души загинаха, а десетки други са пострадали при опустошителен пожар, избухнал малко след полунощ в кръчма в тайландската столица Банкок, съобщава Асошиейтед прес, като се позовава на местните власти.

Сигналът за инцидента е подаден около 00:00 часа, след като заведението в северната част на града било обхванато от пламъци.

Разпространени в социалните мрежи кадри, заснети от първите спасителни екипи, показват как огромен огнен фронт поглъща входа на заведението, докато посетители отчаяно се опитват да избягат. Над района се издигали гъсти облаци черен дим.

Премиерът на Тайланд Анутин Чарнвиракул, който посети мястото на трагедията, съобщи, че 27 души са загинали, а още няколко десетки са транспортирани в болница.

По думите му причините за пожара все още се разследват.

На пожарникарите са били необходими около 30 минути, за да овладеят огнената стихия.

След потушаването на пожара от заведението са останали овъглени маси, столове и силно повреден интериор, показват снимки от мястото на инцидента.

Разследването продължава.

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