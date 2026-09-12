Огнен ад в кръчма. Десетки загинали
Причините за трагедията все още се изясняват
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Причините за трагедията все още се изясняват
ханчето отново посреща пътниците с манджи и местни деликатеси.
Тревожни потребители споделят новина в мрежата
И направи изумително сравнение
Защо се прекратява договорът със заведението
Управителите на заведението се наложило да го затворят, за да не се стигне до опасно струпване на хора
Какви са плановете за заведението
Заверата бе под тепетата
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Селекционерът на Хърватия Анте Чачич е въвел полицейски час в лагера на тима, гръмнаха медиите. Футболистите трябва да са по-леглата в 22 часа. За да...
Надзирател в затвора пострада при сбиване в квартална кръчма във Враца. Инцидентът е станал в неделя към 22.30 ч., съобщиха от областната дирекция на...
Община Петрич ще си върне принудително ресторант с помощта на полиция. Изземването ще стане на 6 април от 10,00 часа със съдействието на органите на р...
Треньорът на втородивизионния "Созопол" Румен Димов ще води футболистите си на кръчма заради загубен бас. В контролата с "Нефтохимик", при резултат 0:...