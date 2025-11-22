Запали се култова българска кръчма!

Гори едно култуво за жителите на Трънско ханче - на Парамун.

Тревожни потребители споделят новина в мрежата.

Такава информация се разпространява из местни Facebook групи. Един от очевидците сподели видео, на което наистина се вижда гъст пушек, идващ от кръчмата.

Други свидетелства сочат, че на място има пожарна и полиция.

Парамунското ханче се намира на пътя Перник - Трън около Неделково.

Към този момент няма официална информация как е възникнал пожарът, нито пък дали има пострадали.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com