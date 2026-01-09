Пернишки винкел изби рибата с този въпрос за еврото

Пореден откровено глупав въпрос за еврото смая социалните мрежи. Както Флагман.бг вчера писа мнозина смятат, че монетите с изсечени български символи са само за България, други пък се редят на опашка в банката, за да сменят "гръцко евро" за "българско".

Тази тъпотия обаче уби рибата. Предвидливо авторът му го е отправил анонимно във Фейсбук група на град Перник. „Може ли някой да каже тези важат ли,тъй като са от 2002 год. Две години след въвеждането на еврото в ЕС?“, пита той.

Публикувал е снимки на банкноти от 100 евро от двете страни.

Очаквано, някои коментиращи му отговарят конкретно по темата, а други отправят забележки:

„Хора,прочетете малко за еврото,интересувайте се,не ставайте смешни“.

„Колекционирам валути излезнали от обръщение,като тази ,предлагам 5 евро“.

„Не мога и не искам да повярвам докъде стига невежеството на хората … честно… то бива, бива, ама…“.

„Важат само от 2026,тия са с изтекъл срок.Изкупувам ги по 10 евро бройката“.

„Абе какви глупости питаш. Това да не е кашкавал на да му изтече срока. Верно е пълно с дебили“.

„Януари 2002-pa е физическото въвеждане на еврото. Банкнотата е от първата еврова емисия. Важат, разбира се“.

„Не не важат....хвърляй в кофата“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com