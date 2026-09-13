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Перник живее като във виц

Перник живее като във виц

Миньорският град имал казино и мол преди европейците "Пред винкела 'сички са равни, пред голфО 'сички са бавни!". Ето така днешните зевзеци описват п...

19 октомври | 5:45
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