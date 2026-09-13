Пернишки винкел изби рибата с този въпрос за еврото
Хората се чудят възлможно ли е това
Следете всички новини, анализи и коментари за Винкел. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Хората се чудят възлможно ли е това
Нестандартен протест спретнаха жители на Перник. Вместо да се бунтуват само с винкел в ръка, както често правят, те развяха гащи. Арт инсталацията с...
Миньорският град имал казино и мол преди европейците "Пред винкела 'сички са равни, пред голфО 'сички са бавни!". Ето така днешните зевзеци описват п...
Млади социалисти от Перник подариха винкел на президента Росен Плевнелиев. Активисти на местното Младежкото обединение в БСП в писмо отправиха насто...
Младеж на 18 години от столицата е бил намерен в кома в Перник след побой. Инцидентът станал в нощта на 1 срещу 2 януари, но не е ясно дали столичанин...
След сурвачката от винкел, накичен с пуканки и сухи чушки, сега и въдичарите взеха емблематичното желязо за символ. Не е известно някой да е ловил риб...
Перник. Музей на маската може да има в Перник. Това стана ясно по време фестивала Сурва в миньорския град. Шефът на "Български пощи" Валентин Петков,...
За нас мръсният въздух е като витамини, шегуват се в миньорския град