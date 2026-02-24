Експерт: Сметките за ток скачат, защото харчим повече, не заради бъг

Високите сметки за ток тази зима най-вероятно не са резултат от технически бъг, а от по-голямо потребление и по-неблагоприятни метеорологични условия. Това заяви пред Нова телевизия председателят на УС на Българската браншова камара на енергетиците Валентин Колев.

По думите му е възможно отделни отклонения да съществуват, но вероятността масово софтуерен проблем да е причина за увеличените сметки е много малка. Колев подчерта, че КЕВР следва да изиска информация от електроразпределителните дружества дали има драстични изменения в технологичните разходи, но засега данните сочат друго обяснение.

„Потреблението през януари тази зима беше 8100 мегавата. В сравнение с миналата зима е много по-голямо“, посочи експертът. По думите му толкова високо ниво е регистрирано само през зимата на 1988-1989 г. Той допълни, че въпреки твърденията, че зимата не е била толкова студена, реалните условия са били по-неблагоприятни от миналогодишните.

„Тази зима е значително по-неблагоприятна от миналата. Слънцегреенето е подчертано по-малко. Когато има слънцегреене, особено ако изложението на жилището е на юг, то се нагрява и температурата се вдига“, обясни Колев. Липсата на слънце означава повече работа за отоплителните уреди и съответно по-висока консумация.

Особено чувствително е увеличението при използването на климатици. Един инверторен климатик с мощност 24 000 BTU при 0 градуса консумира около 800 вата, но при минус 4-5 градуса консумацията се удвоява до 1600 вата. При минус 10 градуса уредът достига максималната си мощност.

През януари тази година е имало между 7 и 10 дни с постоянни отрицателни температури, докато през декември те са били едва два. Това неминуемо води до по-голямо натоварване на системата и по-високи разходи за домакинствата.

Колев обърна внимание и на качеството на използваните уреди. По-евтините, т.нар. бюджетни климатици, имат по-неблагоприятен коефициент на преобразуване при ниски температури и харчат повече електроенергия. Така първоначално по-ниската цена на уреда може да се окаже по-скъпа в дългосрочен план.

„Вярно е, че уредите са енергоспестяващи, но заедно с това отоплението с ток се разшири. За януари имаме 11% по-голямо потребление“, подчерта експертът. Според него именно този ръст, съчетан със студените дни и по-слабото слънцегреене, е основната причина за по-високите сметки тази зима.

