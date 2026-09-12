Експерт: Сметките за ток скачат, защото харчим повече, не заради бъг
Валентин Колев посочи, че имаме 11% по-голямо потребление през януари
Следете всички новини, анализи и коментари за Енергетици. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Валентин Колев посочи, че имаме 11% по-голямо потребление през януари
Цената на тока вече трудно може да се определи дори от регулатора, твърди проф. Валентин Колев
Исканията им са за отлагане на либерализацията на електроенергийния пазар и защита на работните им места
Да ни докладват всеки вторник в 10 ч., настоя лидерът на ГЕРБ
Предстои проверка на пътя от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и полицията
Тя е свързана с идването на зимата
Обявяват решението си утре
Десети ден блокада на "Тракия"
В момента тя е в горещо състояние, но мисля, че се овладява, заяви Юлиян Попов
Блокадата от АМ "Струма" беше вдигната, но блокирана остава автомагистрала "Тракия"
Какво реши окончателно Енергийната комисия в НС
Според президента на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов има "полуспоразумение"
По отношение на териториалните планове, той посочи, че хората няма да бъдат излъгани
Властта реши въглищните мощности да не бъдат закривани до 2038 г.
Развръзка за съдбата на Стара Загора, Перник и Кюстендил
Официална позиция
Среща между премиера и президентите на КНСБ се е провела в петък сутрин
Това споразумение за нас е фундаментален въпрос. Търсим гаранция за него от парламента
Протестиращите се опитаха да нахлуят в сградата на Министерския съвет