Старите жилища превръщат сметките в непосилно бреме
Енергийната бедност у нас
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Енергийната бедност у нас
Предвижда се увеличение между 2,38% и 3,24% за битовите потребители, готвят протест
Жегата идва, а с нея и високите разходи за ток
Велислава Делчева настоява за проверки и разсрочено плащане за засегнатите
Валентин Колев посочи, че имаме 11% по-голямо потребление през януари
Трайчо Трайков не изключи объркани тарифи, но прехвърли топката към КЕВР
Председателят на надзора на ЕРМ Запад обясни защо януари винаги е по-скъп, защо няма изравняване и защо България вече внася над 10% от електроенергият...
Комисията получи 400 жалби, но засега не открива нарушения
Енергийното ведомство и КЕВР започнаха извънредни проверки заради получени от жалби
Той е категоричен, че потребителите трябва да си търсят правата
Повечето сигнали се препращат към КЕВР
Говори министър Станков
Платформата предлага бърз, прозрачен и напълно дигитален процес за избор на доставчик
Очаква се повишение на ток за домакинствата
Енергийната комисия прие решение, което да успокои обществото
Германски доставчици на енергия прехвърлят на потребителите част от повишените си разходи
Доставчиците на ток обмислят да се създаде регистър на лошите длъжници
"Налице е международна енергийна криза", отбеляза енергийният министър Костас Скрекас
Заради горещините и включването на климатици и вентилатори в жилищата и офисите през юли консумацията на ток на територията на Западна България е нара...
Граждани на Русе твърдят, че за декември и февруари са получили в пъти по-високи фактури за изразходваната електроенергия, въпреки че не са консумирал...