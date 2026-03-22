Омбудсманът призна: Няма ясно обяснение за сметките за ток

Все още няма ясно обяснение защо част от потребителите получават изключително високи сметки за ток. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева в ефира на бТВ, като подчерта, че проверките продължават.

До институцията вече са постъпили над 1000 жалби. Случаите включват и необичайни примери, които поставят под съмнение причините за начислените суми.

Едно от възможните обяснения, посочено от институциите, е преминаването към отопление на електричество, което неминуемо води до по-високи разходи. Според Делчева обаче това не може да обясни всички случаи, особено при сигналите за необитаеми жилища.

Сред жалбите има и конкретни примери, които предизвикват сериозни въпроси. Последният сигнал е за семейство, което е било извън страната в продължение на 10 дни, но въпреки това е получило по-висока сметка спрямо предходния месец.

Омбудсманът подчерта, че на този етап не може да се говори за компенсации, тъй като проверките все още текат. „Настояваме всяка една жалба да бъде проверена с необходимата точност. Нека се помисли и за разсрочено плащане“, заяви Делчева.

По данни до момента около 0,2% от всички потребители са подали възражения срещу сметките си, като до електроразпределителните дружества са постъпили над 10 хиляди жалби. При извършените проверки досега са установени 38 нарушения.

