Омбудсманът с висока оценка за заместника си Мария Филипова
Позицията ни е независима, а екипът вече доказва, че защитава гражданите без забавяне, казва Велисла...
Позицията ни е независима, а екипът вече доказва, че защитава гражданите без забавяне, казва Велисла...
Кандидатурата на Филипова е внесена от омбудсмана Велислава Делчева на 18 август
Общественият защитник е в разгара на редица кампании в полза на гражданите
Номинирани са трима кандидати
Според Велислава Делчева не се полагат достатъчно усилия за децата без родителска грижа
Очаквам честна борба и обективна оценка от страна на народните представители, както и избор на база...
Диана Ковачева беше избрана за български съдия в Европейския съд по правата на човека
Това са неравноправни клаузи, защото потребителите не могат да ги договорят
ЕРП-та не могат сами да определят дали форсмажорни обстоятелства са налице
По думите ѝ, хората се оказват и жертва на монополите