Омбудсманът с коментар за „домовата книга“ за служебни премиери

Институцията на омбудсмана няма място в т.нар. „домова книга“, от която по закон може да се назначава служебен премиер при предсрочни избори.

Мнението изрази в интервю за БНР националният омбудсман Велислава Делчева.

Повод за коментара й е възможността Мария Филипова – бъдещ заместник-омбудсман и сегашен председател на КЗП – да бъде включена в списъка и така евентуално да поеме ролята на служебен министър-председател. Делчева подчерта, че решението е въпрос на личен избор, но принципно мястото на омбудсмана не е в подобна схема.

„И трите кандидатки бяха много силни. Всяка със своя фокус в работата, със силно представяне“, отбеляза тя за процедурата по изслушване на претендентите за нейния заместник. В институцията на омбудсмана най-много постъпват жалби, свързани с потребителските права, припомни Делчева, като увери, че ангажиментите на Мария Филипова, ако бъде одобрена от парламента, ще бъдат значително по-широки. Предвиждат се приемни в малките населени места, както и кампания за въвеждането на еврото, насочена особено към по-възрастните хора.

Интернати, вода и условия в арестите

Националният омбудсман акцентира, че „постоянно излизат нови теми, дори тази с водата“. По думите й България все още няма дългосрочна стратегия за управление на водните ресурси, а проблемът става все по-остър.

Велислава Делчева се върна и към шумен случай – посещение на интернат, след което последваха критики, че публикуваните снимки са от необитаеми помещения. „Директорът ни заведе в съответните помещения и не ни каза, че са необитаеми. На самите снимки има джапанки, чехли. Заведоха ни до кухненските помещения, до столовата. Влязохме в класна стая, в която на два компютъра децата гледаха видеоигри. Самите учители ни отключиха СТЕМ стая с интерактивна дъска – нещо, което ни учуди, при положение че децата в шести-седми клас не могат да четат“, разказа тя.

„Важно е тези деца, излизайки от институциите, да могат да работят, а не да произвеждаме правонарушители и да ги видим в затвора“, подчерта още омбудсманът.

Делчева обяви, че ще продължи да извършва изненадващи проверки, използвайки правомощията си по закон. „Съвсем наскоро правихме проверка в софийския следствен арест. Условията в следствените арести не са се променили – има дървеници, хората няма къде да излязат на двора. За да направят обиколката на открито, отиват на последния етаж. Дори задържаните имат право на нормални условия на съществуване. Би трябвало Министерството на правосъдието да помисли за изграждане на нови сгради“, допълни тя.

Войната по пътищата и ролята на омбудсмана като медиатор

По темата за войната по пътищата Велислава Делчева изрази тревога, че „като общество все още не реагираме“, въпреки утежняването на санкциите. Според нея липсата на култура на поведение зад волана и невъзможността институциите да наложат ред продължават да водят до тежки катастрофи и жертви.

Омбудсманът даде заявка да използва всички възможни механизми, за да бъде медиатор между гражданите и държавните институции. Нейната роля, подчерта тя, е да поставя проблемите на дневен ред, независимо дали става дума за цените, условията в интернатите и арестите, или за сигурността по пътищата.

