Борисов изненада! Даде историческо интервю

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който от години отказва индивидуални интервюта, съобщи, че е говорил пред Явор Дачков.
В профила си във Facebook Борисов написа, че е коментирал предизвикателствата пред България, изборите през 2026 г., ходовете на ГЕРБ, мира в Европа и още теми, пише Булевард България.
От кадрите, които Борисов е публикувал, се вижда, че разговорът е бил записан предварително в централата на ГЕРБ и няма да се излъчва на живо.
От публикацията не става ясно кога точно е направено интервюто.
Записът ще бъде излъчен в почивния 2 януари от 19 часа в YouTube канала на Явор Дачков.
Борисов от години отказва интервюта пред журналисти и неясно защо е решил да наруши подхода си именно, за да отговаря на Явор Дачков, който в последните години заема крайни проруски позиции срещу западната политика в защита на Украйна, еврозоната и др.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com