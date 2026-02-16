Две версии за здравен министър. Изненадите

Две версии за здравен министър се въртят на жълтите павета. Номинираният за служебен премиер Андрей Гюров има още два дни да състави служебния си кабинет. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще издаде указа за кабинета "Гюров" на 19 февруари. Това означава, че изборите ще са на 19 април.

Първото име, което се завъртя за здравен министър бе Асена Сербезова, която бе министър на здравеопазването в кабинета на Кирил Петков.

Днес се появи още едно име - доц. Михаил Околийски, съобщава Zdrave.net.

Доц. Околийски е представител на Световната здравна организация (СЗО) за България от 2014 г до 2023 г. Бил е заместник-здравен министър, когато министър беше проф. Христо Хинков, както и председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Доц. Околийски е ръководил направление "Психично здраве“ в Националния център по обществено здраве и анализи. Член е на Изпълнителния комитет на Европейската мрежа за оценка на услугите за психично здраве (ENMESH).

