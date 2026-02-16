Борислав Цеков с призив за служебния кабинет. Каква е опасността

Конституционалистът и собственик на "Галъп интернешънъл" доц. Борислав Цеков коментира в ефира на "Денят на живо" може ли служебен министър на вътрешните работи да изясни истината около случая "Петрохан".

"Тази заявка е неизпълнима, защото това не зависи от Министерския съвет. Разкриването на цялата истина е в ръцете на следствените органи и оттам нататък вече на съда. Ако такива ярки партийни фигури, без да упреквам господин Рашков, че си има своята партийна кариера, поемат тази длъжност при тази злокобна афера "Петрохан", около която са овъртолени имената на публични фигури от същата тази политическа сила, как да очакваме обективност? Тя се гарантира с това, че онези, които биват разследвани, трябва да се разследват от институции, в които има хора, които са организационно, персонално и така нататък различни от средата към която принадлежат разследваните. Свикнахме, че в България всичко е възможно, напълно е възможно е и това - партийни разследвания", обясни Цеков.

Доцентът коментира и дали президентът Илияна Йотова е запозната с персоналния състав на служебния кабинет. По думите му е логично да има поне обща представа, тъй като добрата практика изисква кадровите въпроси при съставянето на служебно правителство да се решават чрез диалог.

„Критериите у нас са паднали дотам, че виждаме хора без управленски опит, които с готовност се борят за министерски постове. Важно е служебният кабинет да бъде относително неутрален и да не създава напрежение. Не може той да се превръща в централен въпрос на предизборната кампания, а такава опасност съществува при неподходящи назначения“, заключи Цеков.

