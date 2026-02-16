Масов протест във вторник! Какво се случва

Кметовете на кметства излизат утре на протест заради палежа на автомобила и опит за палеж на дома на колегата им от село Бистрица Самуил Попов.



В декларация до медиите от Националното сдружение на кметовете изразяват силното си възмущение и тревога от "проявеното насилие и опасността при изпълнение на служебни задължения на длъжностни лица". Това каза зам.- председателят на сдружението и кмет на смолянското село Момчиловци Сийка Суркова:

"Утре в 11.00 часа всички ние ще се съберем пред дома на Самуил Попов в знак на протест срещу безобразията, които се допускат в нашата държава и в наша подкрепа към самия колега, който е член на управителния съвет на сдружението. Най-жалкото е, че това не е единичен случай.

Преди около половин година беше направен опит за сплашване, като двама маскирани мъже нахлуха в кметството в Бистрица. Въпросите ни са насочени към органите на МВР - как гарантират сигурността на колегата ни кмет на Бистрица Това е удар срещу демокрацията, срещу местното управление, срещу нарушаване на обществения ред и на държавността", каза кметът на Момчиловци Сийка Суркова, цитирана от БНР.

