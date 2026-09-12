Масов протест във вторник! Какво се случва
Кметовете изразяват силното си възмущение
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Кметовете изразяват силното си възмущение
Има ли пострадали при двата инцидента
Не са съгласни с предлаганото смекчаване на изискванията за построяване на нови ВЕЦ в защитените територии
Общо 220 хиляди лева отпуска община Свиленград за развитие на спорта през тази година. "
С пострадали в "Пирогов" и един потрошен автомобил завърши голям масов бой на столичната улица "Цар Симеон" близо до Женския пазар, предаде Булфото....