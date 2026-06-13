КЕВР умува за поскъпването на тока
Предвижда се увеличение между 2,38% и 3,24% за битовите потребители, готвят протест
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Предвижда се увеличение между 2,38% и 3,24% за битовите потребители, готвят протест
Велислава Делчева изпрати официално писмо до председателя на 52-рото Народно събрание
Омбудсманът алармира за вълна от измами, колите се оказват обявени за издирване
Омбудсманът предупреждава за опасна схема с лизингови коли от чужбина
Отмяната на ключови текстове за оценяването поставя под въпрос прозрачността и правата на учениците
Делчева предупреждава: Промените са само на хартия, потребителите пак губят
Делчева обвини фирмата и поиска спешна намеса от КЕВР
Велислава Делчева настоява за проверки и разсрочено плащане за засегнатите
След Делчева президентът ще се срещне с нейния заместник - Мария Филипова
Сигнали към КЗП за търговци, които нарушават правилата още преди смяната на валутата
Утре президентът връчва първия мандат на ГЕРБ
Свързана е с възможността омбудсманът да стане служебен премиер
Новината съобщи Костадин Ангелов
Жалби, проверки и изисквания към централната банка за осигуряване на равнопоставеност
Иска двойното поскъпване да бъде оттеглено
Позицията ни е независима, а екипът вече доказва, че защитава гражданите без забавяне, казва Велислава Делчева
Омбудсманът Велислава Делчева поиска намесата на здравното министерство
Велислава Делчева настоява за по-бърз анализ на кръвните проби
Тя каза как хората няма да получават големи сметки за парно и ток
Общественият защитник е в разгара на редица кампании в полза на гражданите