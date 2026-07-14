Омбудсманът настоява: Децата със СОП да не остават изолирани от училище

Омбудсманът Велислава Делчева подкрепи предложените промени в Закона за предучилищното и училищното образование, но настоя те да бъдат допълнени с гаранции за по-добра защита на децата със специални образователни потребности (СОП).

В становище, изпратено до председателя на Народното събрание Михаела Доцова и до парламентарната Комисия по образование, Делчева посочва, че законопроектът е стъпка в правилната посока, но са необходими още промени, за да бъде приобщаващото образование реално, а не само записано в закона.

Родителите водят ежедневна битка

По думите на омбудсмана родители, учители и директори продължават да сигнализират за сериозни трудности при обучението на деца със СОП.

Сред най-честите проблеми са липсата на достатъчно подготвени специалисти, формалното отношение към децата и недостатъчната подкрепа в училищата.

„Приобщаващото образование не може да бъде успешно без достатъчно ресурси и целенасочени инвестиции“, подчертава Делчева.

Да има комбинирано обучение

Сред основните предложения на омбудсмана е учениците, които се обучават в индивидуална форма, да могат да посещават и учебни часове заедно със своите съученици.

Според нея това ще намали риска от социална изолация и ще помогне за по-доброто приобщаване на децата.

Делчева настоява също да бъде възстановена възможността учениците със СОП в индивидуална форма на обучение да бъдат включвани в целодневната организация на учебния ден.

Повече средства и повече специалисти

Омбудсманът подкрепя и идеята индивидуални учебни програми да могат да се изготвят само по отделни предмети, както и различна интензивност на подкрепата според нуждите на всяко дете.

Според нея обаче тези промени трябва да бъдат обезпечени с реален финансов ресурс и повече специалисти в образователната система.

В заключение Делчева заявява готовност институцията да участва активно в обсъждането на законопроекта, така че окончателните промени да гарантират по-добра защита на правата на децата със специални образователни потребности.

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