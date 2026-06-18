Русенският университет пренаписва бъдещето на иновациите с рекорден успех

Научноизследователският комплекс на Русенския университет „Ангел Кънчев“ се превърна в столица на прогреса и високите технологии. В препълнената зала беше открита дългоочакваната Годишна конференция по проекта „Русенски изследователски университет“, финансиран от Европейския съюз по Националния план за възстановяване и устойчивост. Мащабният форум събра на едно място водещи учени, изследователи и представители на партньорски институции, обединени от мисията да изведат българската наука на световно ниво.

Забележителен скок: Преизпълнени цели и признание

Конференцията беше открита от председателя на Управителния комитет и ръководител на проекта акад. Христо Белоев, който сподели вълнуваща новина за академичната общност. За периода 2024–2026 година Русенският университет не просто е изпълнил, а е надхвърлил значително всички първоначално заложени стратегически показатели.

Ректорът на алма матер проф. д-р Десислава Атанасова изрази своята огромна благодарност към целия екип за денонощния труд и пълната отдаденост. Благодарение на общите усилия на преподаватели и изследователи, университетът регистрира историческо преизпълнение на научните си цели.

Русе като водещ двигател на европейския прогрес

Събитието беше уважено от висши представители на местната власт, сред които заместник-кметът на Община Русе Енчо Енчев и областният управител проф. Любомир Владимиров. В своето приветствие Енчев изтъкна, че градът винаги е бил свързан със знанието, а днес Русенският университет утвърждава региона като ключов център за международно сътрудничество и нови технологии, създавайки висококвалифицирани кадри за бизнеса.

Областният управител проф. Владимиров допълни, че постигнатите резултати са категорично доказателство за огромния потенциал на висшето училище да бъде мощен двигател на научния прогрес в цяла България.



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