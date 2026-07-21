Денят на истината за хиляди! Става ясно кой влиза в желаната гимназия

Хиляди седмокласници и техните родители очакват днес резултатите от второто класиране за прием в гимназиите след VII клас.

На 14 юли Министерството на образованието и науката (МОН) публикува първото класиране за държавния план-прием в VIII клас. Учениците, които не се записаха или пожелаха да участват във втория етап, подадоха заявления в периода 15–17 юли. Второто класиране трябва да бъде обявено днес – 21 юли, съгласно графика на МОН.

В София на първия етап бяха класирани 9987 кандидат-гимназисти. И тази година най-високият минимален бал беше за Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ – 481,25 точки. След нея се наредиха 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ с бал 462,5, 164. Гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ с 454 точки, Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) с 450,75 точки и Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ с 444,5 точки.

Резултатите от второто класиране могат да бъдат проверени в електронната система на МОН чрез входящ номер и идентификационен код. След обявяването им следва записване на класираните ученици в училищата на 22 и 23 юли, а след това ще бъдат обявени свободните места за третия етап на приема.