Денят на истината за хиляди! Става ясно кой влиза в желаната гимназия
Резултатите от второто класиране могат да бъдат проверени в електронната система на МОН
Следете всички новини, анализи и коментари за Смг. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Резултатите от второто класиране могат да бъдат проверени в електронната система на МОН
Специализираните профилирани гимназии трябва да имат възможност сами да подбират учениците си
Петима от седмицата отличници са възпитаници на Розалия Михова
Изкуствен интелект и четирикрак робот ни донесоха първо и второ място
В отборното състезание учениците получиха резултат 9 от 10 възможни точки
Скочи балът на водещите училища в столицата
Будителите в СМГ работят с по-ниски заплати от касиерки в търговски вериги, казва Антоан Тонев
Лидерът на БСП Корнелия Нинова заминава за САЩ. Визитата й обаче е свързана с много лично и хубаво събитие - синът й Рафаел се дипломира в един от най...
Софийската математическа гимназия не допусна нито една загуба, а във финала успя да заличи два пъти водачеството в резултата на Софийската гимназия п...
Кабинет по роботика беше открит на 18 април в Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски" (СМГ). Залата е направена и оборудвана с подкрепа...
Fibank (Първа инвестиционна банка) награди днес учениците от Софийската математическа гимназия (СМГ) за отличното им представяне на Международната оли...
СМГ и лицеят в Горна баня водят класацията сред държавните школа в столицата Частни и математически гимназии в челната класация, ромски - на опашката...
Софийската математическа гимназия остава на първо място по бал и при второто класиране на седмокласниците. Още на първото тя изпревари досегашния фаво...
За първи път от 15 години Първа немска гимназия отстъпи палмата на първенството по минимален бал на приетите ученици. Тази година я изпреварва Софийск...
София. Седем медала спечели отборът на Софийската математическа гимназия (СМГ) на едно от най-престижните състезания за ученици между 17 и 19 години -...
IT геният стана един от първите петима на най-престижната лятна школаНаучих как се прави наука и какво е да ядеш "Събуей" с милионери, разказва момчет...
СМГ получава само потупване по рамото и бюджет, колкото всяко друго училище Сега шампионите набират пари за Жаутиковската олимпиада Благодарение на...
София. Златен медал и два бронзови донесе отборът на Софийската математическа гимназия (СМГ) от участието си в състезанието Primary Mathematics World...
Деветокласниците от СМГ завоюваха 4 медала в Индонезия
Манол учи компютри, Кристиян заляга над математиката