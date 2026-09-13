Денят на истината за хиляди! Става ясно кой влиза в желаната гимназия
Резултатите от второто класиране могат да бъдат проверени в електронната система на МОН
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Резултатите от второто класиране могат да бъдат проверени в електронната система на МОН
Днес става ясно кои ученици влизат в желаните гимназии
Записването е до 16.07.2020 г.
За първи път от 15 години Първа немска гимназия отстъпи палмата на първенството по минимален бал на приетите ученици. Тази година я изпреварва Софийск...
Университетът вече има нови над 2300 студенти, записването след второ класиране е от 28 до 30 юли Пловдив. Малко над 60% от всички акредитирани места...
Приетите на първо класиране след 7-и клас могат да се запишат в гимназията, която са избрали, от днес до 4 юли. Вчера министерството на образованието...
София. 91 Немска езикова гимназия, Софийска математическа гимназия и Втора немска езикова гимназия са най-елитните училища в столицата. То съобщи нача...
София. Първото класиране за профилираните и професионални гимназии в страната излиза днес. Резултатите ще бъдат обявени от Регионалния инспекторат в С...
Благоевград. Станаха ясни резултатите след първо класиране в Югозападния университет "Неофи Рилски" – Благоевград. Приетите от раз са 2 518 души. Зап...