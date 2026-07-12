МОН с таван за студентските такси

Министерството на образованието и науката предлага промени в правилата за определяне на студентските такси, които целят да ограничат рязкото поскъпване на платеното обучение и да дадат по-голяма самостоятелност на университетите при определянето на част от цените. Проектът за промени вече е публикуван за обществено обсъждане.

Едно от основните предложения е да бъде намален минималният праг за таксите при платено обучение – от сегашните 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението. Според представители на висшите училища действащата формула ограничава възможността им да определят по-гъвкави и конкурентни такси.

„Таксите, които се определят в България по формула, пречат на университетите свободно да ценообразуват“, коментира председателят на Съвета на ректорите проф. д-р Миглена Темелкова.

От Софийския университет също посочват, че именно настоящата методика е причина за размера на действащите такси. „Заради това и нашите такси са така изчислени“, обясни заместник-ректорът по учебната дейност проф. д-р Мадлен Данова.

Сред ключовите предложения е и въвеждането на ограничение за увеличението на таксите по време на целия период на обучение. Според проекта таксата за платено обучение няма да може да нараства с повече от 20% спрямо размера ѝ през първата година.

Така студент, който започва обучението си с годишна такса от 1000 евро, няма да може да бъде натоварен с повече от 1200 евро годишно до края на следването си.

Новите правила се предлага да важат и за студентите, приети през учебната 2025/2026 година. Проектът предвижда още университетите сами да определят размера на таксите за кандидатстване, а държавни стипендии да получават само студентите и докторантите в редовна форма на обучение.

Размерът на таксите остава чувствителна тема за студентите, които предупреждават, че високите разходи могат да ограничат достъпа до образование.

„Образованието е обществена мисия. То осигурява равенство не само между етническите, но и между различните слоеве на обществото. Дава права на човека. Той знае, че е значим в обществото“, заяви Йордан Кръстителски, студент по право в Софийския университет.

Според представители на студентската общност високите такси често отказват млади хора от платеното обучение, въпреки че университетите имат възможност да намаляват размера им при доказани финансови затруднения.

Общественото обсъждане на проекта продължава до 15 юли. След приключването му постъпилите предложения ще бъдат обобщени, а окончателният вариант ще бъде внесен за разглеждане и гласуване в Народното събрание, съобщи заместник-министърът на образованието и науката проф. д-р Сеня Терзиева-Желязкова.

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