ВУТП подписа Меморандум за сътрудничество с държавния университет „Неджметин Ербакан“ в Коня, Турция

Висшето училище по телекомуникации и пощи подписа Меморандум за сътрудничество с държавния университет „Неджметин Ербакан“ в гр. Коня, Република Турция. Документът поставя основите на бъдещо академично и научно партньорство между двете висши училища в областта на образованието, научните изследвания и академичния обмен.

Меморандумът беше подписан от ректора на ВУТП проф. д-р Миглена Темелкова и ректора на държавния университет „Неджметин Ербакан“ проф. д-р Джем Зорлу по време на официална среща между ръководствата на двете институции.

„Бихме желали това партньорство да бъде ползотворно и за двете страни и да не остане само на хартия“, подчерта проф. д-р Миглена Темелкова. От своя страна проф. Зорлу очерта основните направления за бъдещо сътрудничество между университетите: „Областите на взаимен интерес биха могли да бъдат публикационната дейност, двойна диплома, обмен на студенти и преподаватели.“

Държавният университет „Неджметин Ербакан“ е едно от значимите висши учебни заведения в Турция, в което се обучават над 40 000 студенти. Университетът разполага с 14 факултета, 4 института и 2 висши професионални школи, както и със собствена университетска болница с капацитет от 1500 легла, в която специализират студенти от висшето училище.

С подписването на меморандума двете институции заявяват готовност за развитие на съвместни научноизследователски проекти, организиране на обучения и академични инициативи, както и за насърчаване на студентската и преподавателската мобилност.

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