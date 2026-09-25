Всичко по темата ВУТП

Висше училище по телекомуникации и пощи и Асоциация "Обединено Дрон Общество" откриха Drone ARENA Academy
Практически демонстрации, технологични решения и срещи с експерти поставиха началото на образователн...
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Практически демонстрации, технологични решения и срещи с експерти поставиха началото на образователн...
Висшето училище по телекомуникации и пощи направи важна крачка към разширяване на международното си...
Двете институции ще развиват съвместни научноизследователски проекти, организиране на обучения и ака...
Ректорът на ВУТП проф. д-р Миглена Темелкова обяви решението на Академичния съвет