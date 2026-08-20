Цветлин Йовчев видя нова опасност за сигурността на България

България вече е в нова ситуация на сигурност и вероятността от атака от Иран нараства, предупреди бившият председател на ДАНС и бивш вътрешен министър Цветлин Йовчев пред бТВ. Той очерта два основни сценария - въздушен удар с балистични ракети или терористична атака срещу авиобаза "Безмер", където са разположени американски самолети-цистерни.

Йовчев настоя защитата около базата да бъде засилена и България отново да поиска от Гърция придвижване на система "Пейтриът" към българската граница. В същото време той подчерта, че информацията за евентуални ирански планове все още не е потвърдена и може да е част от хибридна операция.

София и службите дават по-спокойна оценка

Предупреждението идва ден след публикация на "Файненшъл таймс", според която иранските военни са проучвали американски обекти в Югоизточна Европа като възможни цели при нова ескалация на войната със САЩ. Сред посочените държави са България и Кипър. Българският военен министър Димитър Стоянов обаче заяви на 19 август, че службите не отчитат пряка заплаха за националната сигурност и че информацията, с която разполагат, "съществено се различава" от публикацията. Охраната на "Безмер" вече е засилена.

Базата се оказа във фокуса, след като Народното събрание разреши там да бъдат разположени до осем американски самолета-цистерни КС-135 и до 250 военнослужещи за подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Разрешението е за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г.

Балистичните ракети могат да достигнат България

Йовчев очерта два основни сценария, при които България би могла да бъде засегната при евентуална ескалация от страна на Иран. Първият е пряка въздушна атака, а вторият - терористично нападение срещу авиобаза "Безмер".

"Първият - въздушна атака. Съвременните балистични ракети на Иран могат да достигнат България. Ако това се случи, ние трябва да разчитаме на щита за противоракетна отбрана на НАТО, американските кораби в Средиземно море и способностите на Гърция, Турция и Румъния. Трябва отново да помолим Гърция да придвижи "Пейтриът" към нашата граница", заяви Йовчев.

По думите му удар с дронове от Иран е по-малко вероятен заради ниската им скорост и възможностите за прихващане. Йовчев обаче предупреди за друг риск - използването на дронове с независими навигационни системи срещу критична инфраструктура и необходимостта България да изгради национална и регионална система за противодействие. Според него антидрон системи с необходимите способности могат да бъдат осигурени сравнително бързо.

Вторият сценарий води директно към "Безмер"

"Вторият сценарий е терористична атака срещу "Безмер". Трябва да се засили наблюдението в района и предполагам ДАНС вече са предприели такива мерки, а също и повече присъствие на МВР", каза бившият председател на ДАНС.Вторият сценарий води директно към "Безмер"

"Вторият сценарий е терористична атака срещу "Безмер". Трябва да се засили наблюдението в района и предполагам ДАНС вече са предприели такива мерки, а също и повече присъствие на МВР", каза бившият председател на ДАНС. Според него отговорът в този момент не трябва да бъде дипломатически, а оперативен.

"Излишно е да се пита Иран. Дипломатически действия са излишни", заяви Йовчев. Той настоя вместо това държавата да изгради концепция за защита, която ясно да разделя трансграничните заплахи от тези, които могат да бъдат организирани на територията на страната.

Йовчев предупреди и за слабост при мобилизация

Бившият вътрешен министър свърза новата среда за сигурност и с дебата за военно обучение на учениците. "Реалността е такава, че ако се наложи мобилизация у нас, няма откъде да набавим хора с дори малка подготовка. Проблемът е изключително сериозен", заяви той.

Според Йовчев решаващо ще бъде как ще бъдат изградени учебните програми, но след училище младите хора също трябва да преминават форма на военна подготовка. България вече увеличава разходите за отбрана, като приетият национален план предвижда постепенно достигане на общо 5% от БВП за отбрана и свързана със сигурността инфраструктура до 2035 г.