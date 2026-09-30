Ден за демонстрация на способности на Въоръжените сили в Стара Загора

Заместник-министърът на отбраната Любомир Монов и заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев ще присъстват на Деня за демонстрация на способности на Въоръжените сили, който ще се проведе утре, 1 октомври, в парк „Артилерийски“ в Стара Загора. В рамките на събитието ще се състои и спортен турнир за ученици „Тракийски победител“. Организатори са Министерството на отбраната и Националната военна спортна федерация, с подкрепата на Община Стара Загора.

Сред официалните гости на събитието ще бъдат още заместник-министърът на образованието и науката проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, известните български спортисти и представители на Центъра за елитен спорт към Министерството на отбраната Румяна Нейкова, българска олимпийска шампионка по гребане, Ивайло Иванов, световен военен шампион по джудо и Антония Григорова, световна военна шампионка по ски ориентиране.

Началото на проявите ще бъде дадено официално в 10.00 ч., след което ще започнат атрактивни демонстрации на способности. Предвидено е прелитане на два самолета Су-25 като авиационен поздрав от Военновъздушните сили.

Присъстващите ще могат да наблюдават динамичен показ на Сухопътните войски, включващ обезвреждане на взривно устройство и тактическа стрелба в динамични условия. Военнослужещи от Служба „Военна полиция“ ще покажат действия по обезвреждане на нарушители. Способности за залавяне на терористи ще демонстрират военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции.

В района на парк „Артилерийски“ ще бъде експонирана военна техника, оборудване и въоръжение. Посетителите ще могат да се срещнат и разговарят с военнослужещите и да се информират за възможностите за професионална реализация в Българската армия.

В рамките на събитието представители на Националния военен университет, Висшето военновъздушно училище и Висшето военноморско училище ще предоставят информация за специалностите и условията за прием и обучение.

В турнира за ученици „Тракийски победител“ ще участват над 20 отбора от Стара Загора, Нова Загора, Пловдив, Враца, Плевен, Монтана, Свиленград Габрово, Шумен, Търговище, Горна Оряховица. Те ще мерят сили в различни военно-приложни игри.

Част от мащабното събитие в парк „Артилерийски“ ще бъде и провеждането на етап от държавното военно първенство по функционален фитнес.