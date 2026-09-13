Въоръжените сили имат толкова самолети, колкото са необходими
Българските въоръжени сили имат толкова самолети, колкото са необходими. Това каза министърът на отбраната Николай Ненчев в авиобаза „Граф Игнатиево"....
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Българските въоръжени сили имат толкова самолети, колкото са необходими. Това каза министърът на отбраната Николай Ненчев в авиобаза „Граф Игнатиево"....
Въоръжените сили на САЩ на Корейския полуостров и армията на Южна Корея са поставени в повишена готовност, след като в сряда Пхенян обяви, че е провел...
Варна. Стратегически преглед на сигурността и отбраната, какъвто до момента не е правен в България, предвижда Министерството на отбраната, съобщи във...