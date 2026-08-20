България търси нов щит срещу дронове

България ускорява изграждането на защита срещу дронове след инцидента край Кардам, който показа сериозна пролука в наблюдението на въздушното пространство. Премиерът Румен Радев обсъди с представители на технологичната компания Axon възможностите за разширяване на способностите за засичане и противодействие на безпилотни апарати, съобщи правителствената информационна служба.

На срещата са присъствали военният министър Димитър Стоянов, вътрешният министър Иван Демерджиев и правосъдният министър Николай Найденов. Целта е новите технологии да бъдат включени в системата за национална сигурност и отбрана.

Кардам показа къде е пробойната

На 8 август дрон-примамка "Майя" навлезе от Румъния и се взриви около 100 метра навътре в българска територия край Кардам. Апаратът не е бил засечен предварително от системите за наблюдение, а началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов посочи като вероятна причина ниския полет и въздействието на средства за радиоелектронна борба. Дронът е можел да носи до 5 килограма взрив, но при инцидента нямаше пострадали или нанесени материални щети.

Военният министър Димитър Стоянов впоследствие заяви, че България се нуждае възможно най-бързо от нови системи за откриване и унищожаване на подобни въздушни цели. По думите му на страната са необходими около 10 системи, като се работи за придобиването им чрез европейския механизъм SAFE.

Axon вече развива антидрон технологии

Axon не влиза тепърва в тази област. След придобиването на Dedrone компанията развива системи, които комбинират радари, радиочестотно засичане, камери и софтуер за проследяване на дронове и техните оператори. През първото тримесечие на 2026 г. приходите на Axon от антидрон продукти са нараснали с над 300% на годишна база, което показва колко бързо се разширява този сегмент.

Технологиите на Dedrone могат да обединяват данни от различни сензори в една система за командване и управление и да подпомагат както откриването, така и противодействието на неразрешени безпилотни апарати. Компанията вече позиционира подобни решения и като част от защитата на въздушното пространство на страните от НАТО.

Партньорството вече има основа в МВР

България и Axon вече работят заедно във вътрешната сигурност. Правителството отчита използването на бодикамери и електрошокови устройства от българската полиция, а от миналата година в Академията на МВР функционира AXON Lab България - център за обучение и внедряване на нови технологии.

На срещата е обсъдено разширяване на лабораторията с нова тренировъчна зала. Правителството проучва и създаването на център за високи постижения в сигурността и отбраната, който да обучава специалисти и да създава условия висококвалифицирани кадри да останат да работят в България.