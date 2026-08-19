Ново огромно нефтено находище позлатява голяма световна държава

Бразилия може да е направила първата голяма крачка към разработването на един от най-обещаващите нови петролни райони в света. Държавният гигант Petrobras откри въглеводороди в ултрадълбоки води край северния щат Амапа, съобщава Асошиейтед прес.

Президентът Луис Инасио Лула да Силва определи потенциалното богатство като възможен „паспорт към бъдещето“ на страната, макар все още да не е ясно колко петрол действително има. Предварителните оценки за цялата т.нар. Екваториална граница говорят за потенциал до 10 млрд. барела на стойност около 720 млрд. долара.

Петролът е на близо 180 километра от сушата

Откритието е направено в проучвателния кладенец Morpho в блока FZA-M-59, в басейна при устието на Амазонка. Petrobras посочва, че той се намира на около 175 километра от брега на Амапа при дълбочина на водата 2886 метра. Компанията е установила наличие на въглеводороди чрез електрически измервания и анализ на скалите, а сондажните дейности продължават.

Засега това не означава, че е открито находище, готово незабавно за промишлен добив. Необходими са още изследвания, които да покажат размерите, качеството и икономическата целесъобразност на бъдещата експлоатация. Асошиейтед прес отбелязва, че при положителен сценарий до реалното производство могат да минат години.

Има петрол, но още не знаем колко

Ръководството на Petrobras не крие оптимизма си. „Открихме петрол, все още не знаем колко, но сме много оптимистично настроени за това, което откриваме там. Това мащабно проучване ще ни покаже истинския потенциал на този регион“, заяви главният изпълнителен директор Магда Шамбриар.

Шамбриар подчерта и стратегическото значение на откритието. „Нашият оптимизъм за бразилската Екваториална граница днес се потвърждава“, заяви тя при първоначалното съобщение на компанията. Според Petrobras новите залежи са важни за попълването на резервите и за запазването на енергийната сигурност на страната в момент, когато производството от големите находища в пресолния слой се очаква да достигне своя връх около 2034-2035 г.

Това може да е паспортът към бъдещето

Лула лично посети базата на Petrobras и се появи пред журналистите в оранжев работен гащеризон. Според Франс прес президентът дори показа съд с проба от новооткрития суров петрол и на шега каза, че ще го пази като съкровище, защото е „толкова добър“.

„Това може да бъде паспортът към бъдещето на страната“, заяви Лула. Той веднага направи уговорката, че подкрепата му за новия петрол не означава отказ от целта Бразилия постепенно да намалява зависимостта си от изкопаемите горива.

Тази двойна политика е една от големите дилеми пред правителството му. Бразилия се стреми да се представя като лидер в борбата с климатичните промени и инвестира във възобновяеми източници и биогорива, но едновременно вижда в новите петролни райони възможност за приходи, работни места и запазване на ролята си на голям енергиен производител.

Залогът може да стигне 720 млрд. долара

Екваториалната граница се простира край северното крайбрежие на Бразилия и от години привлича вниманието на петролната индустрия. Геоложките структури в района се сравняват с тези край съседна Гвиана, където през последното десетилетие бяха направени огромни петролни открития.

Предварителните оценки, цитирани от Асошиейтед прес, сочат потенциал от около 10 млрд. барела за по-широкия район. При сегашните оценки това би означавало ресурс за приблизително 3,8 трилиона реала, или около 720 млрд. долара. Това обаче е оценка за потенциала на региона, а не доказан размер на новото находище край Амапа.

Еколози вече водят битка срещу сондажите

Петролният оптимизъм е придружен от сериозна съпротива. Природозащитни организации и представители на коренни общности оспорват проучванията и обвиняват правителството, че не е провело достатъчни консултации преди началото им. Районът е смятан за особено чувствителен заради близостта до устието на Амазонка и сложните морски екосистеми.

Petrobras получи разрешение да започне сондажа след продължил около пет години процес по екологично лицензиране. Преди това бразилската агенция за околната среда Ibama беше отхвърляла проекта заради опасения около готовността за реакция при евентуален нефтен разлив.

Компанията планира допълнителни проучвания, преди да може да говори за доказани резерви и реален добив. Шамбриар заяви, че сегашният сондаж трябва да даде първата ясна представа за истинския мащаб на петролния потенциал край Амапа.