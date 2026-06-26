Адът във Венецуела продължава, спасители ровят в отломките

Броят на загиналите при двете мощни земетресения, които разтърсиха Венецуела в сряда вечерта, достигна 235, съобщи министърът на здравеопазването Карлос Алварадо, цитиран от Ройтерс. По-рано в четвъртък председателят на Националното събрание Хорхе Родригес обяви, че близо 1520 ранени са били настанени в болници и че около 250 сгради са частично или напълно разрушени.

Според спасителните екипи стотици хора може да остават затрупани под отломките на срутили се постройки. Трагедията превърна северната част на страната в зона на отчаяно търсене на оцелели.

Две минути, които сринаха цели квартали

Венецуела бе разтърсена от две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 малко след 18:00 часа в сряда местно време. Епицентърът на първия трус е бил западно от Морон на карибското крайбрежие на Венецуела, на около 168 км западно от Каракас.

Второто земетресение е последвало минута по-късно, като епицентърът му е бил на 16 км югозападно от Морон. Ударът е бил толкова силен, че сгради са се срутили, хора са напуснали домовете си в паника, а болници в засегнатите райони са били претоварени от потока ранени.

Най-тежко е положението в районите около карибското крайбрежие и близо до столицата. Ройтерс съобщава за сериозни щети в щата Ла Гуайра, където десетки хиляди семейства са засегнати, а електрозахранването и комуникациите са прекъснати на места.

Хора под руините, спасители без време

Спасителните операции продължават сред нестабилни сгради, прах, страх от вторични трусове и прекъсната инфраструктура. Властите смятат, че броят на жертвите може да се увеличи, защото част от хората все още са в неизвестност или под развалините.

В най-засегнатите райони местни жители са се включили в издирването още преди да пристигнат достатъчно екипи. Ройтерс описва сцени, в които доброволци и близки на изчезнали ровят сред отломките с голи ръце, докато чакат тежка техника и специализирани спасители.

В Морон, близо до епицентъра, семейства са започнали да изнасят каквото могат от повредените си жилища. Местните власти съобщават за загинали и в самия район, включително деца, което допълнително засилва усещането за национална трагедия.

„Старлинк“ отваря връзка за пострадалите

Компанията „СпейсЕкс“ на американския милиардер Илон Мъск съобщи в социалната мрежа Екс, че ще предоставя безплатен сателитен интернет на клиентите на „Старлинк“ в засегнатите от земетресенията райони на Венецуела до 25 юли, предаде Ройтерс.

Услугата ще бъде достъпна както за нови, така и за вече съществуващи клиенти. Компанията добави, че работи за бързо разполагане на терминали „Старлинк“ и за възстановяване на свързаността в най-тежко пострадалите зони.

Тази помощ е ключова, защото комуникациите са сред първите системи, които се сриват при подобно бедствие. Без връзка спасителните екипи по-трудно получават сигнали за затрупани хора, а близките на изчезнали остават без информация в най-тежките часове.

Бедствие върху вече изтощена държава

Земетресенията удариха Венецуела в момент, в който страната от години живее със сериозни икономически, социални и инфраструктурни проблеми. Това прави реакцията на властите по-трудна, а нуждата от международна помощ - още по-спешна.

Ройтерс съобщава, че след трусовете са били отправени международни предложения за подкрепа, включително от САЩ, Русия и организации на ООН. Властите обявиха извънредни мерки, а спасителните операции остават съсредоточени върху районите със срутени сгради и прекъснати услуги.

Венецуела се намира в сеизмично активна зона и има тежка историческа памет от разрушителни трусове. Сегашният двоен удар обаче вече се нарежда сред най-смъртоносните бедствия в страната през последните десетилетия.

След трусовете идва по-тежкото изпитание

Първият ужас е преминал за секунди, но истинската битка за Венецуела тепърва започва. В такива бедствия броят на жертвите е само най-страшната цифра, но не и цялата картина - зад нея остават семейства без дом, болници под натиск и хора, които чакат новина за близките си. Ако спасителните операции и връзката в пострадалите райони не бъдат възстановени бързо, трагедията може да се задълбочи далеч след последния трус.

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