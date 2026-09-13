Адът във Венецуела продължава, спасители ровят в отломките
Трусове с магнитуд 7,2 и 7,5 удариха карибското крайбрежие, а разрушенията блокираха цели райони
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Трусове с магнитуд 7,2 и 7,5 удариха карибското крайбрежие, а разрушенията блокираха цели райони
Все още продължават действията по разчистване, а следи от хората – няма
Евакуират 8 000 души
Жената е пострадала малко по-тежко и е в шок
Тунелът се намира на магистрала Струма
6,5 по Рихтер разтресе Денизли, има затрупани и ранени
Манията за нощни преходи в планината е опасна, предупредиха спасители Младежите пратили снимките на близките си, минути преди да бъдат затрупани Жес...
Шансовете за българката и англичанина, затрупани под срутилите се скали на Крушунските водопади, са минимални, но още ги има. Това бяха мрачните прогн...
Продължава операцията по издирването на българката и британеца, които вчера следобед бяха затрупани от скална маса край Крушунските водопади. Особено...
9-ти час без следа от затрупаните туристи от земна маса в района на Крушунските водопади.Издирването продължава, съобшиха от пресцентъра на ОД МВР-Ло...
Белград. Двадесет и девет миньори, които бяха затрупани в мина в Централна Босна са били спасени, а петима остават в неизвестност след земетресение, к...
Земетресение блокира под земята 34-ма миньори в каменовъглена мина в град Зеница, Централна Босна, предаде Франс прес, позовавайки се на директора на...
Взрив на трафопост е най-вероятната причина за трагедията, пожарът под земята продължава 238 души загинаха при срутване във въгледобивна мина в запад...
Рига. Най-малко 18 души са загинали, а десетки са все още затрупани под отломките на покрива на супермаркет, който се срути в латвийската столица малк...
Благоевград. Между 25 и 30 души работят в екип на смени за спасяването на затрупаните миньори от рудник „Ораново" в Симитли. Спасителните дейности са...
Пекин. Най-малко 30 души са затрупани от свлачище, предизвикано от проливните дъждове в югозападната китайска провинция Съчуан, съобщава АФП, като се...