Про-Тръмп кандидат поведе десницата в Колумбия към решаващ балотаж

Про-Тръмп настроеният кандидат на десницата Абелардо де ла Есприеля ще се изправи срещу левия сенатор Иван Сепеда на балотажа за президент на Колумбия, след като първият тур завърши със сравнително малка разлика между двамата. При преброени над 97% от гласовете адвокатът Де ла Есприеля получава 43,7%, а за Сепеда са гласували малко под 41% от избирателите, предаде Ройтерс.

Балотажът ще се проведе на 21 юни и се очертава като сблъсък между две напълно различни визии за сигурността, мира и политическата посока на страната. Де ла Есприеля, известен като El Tigre - „Тигъра“, вече се опитва да се представи като съюзник на президента на САЩ Доналд Тръмп и като човек на твърдия ред.

Про-Тръмп кандидат с агресивно послание

Де ла Есприеля, който никога не е заемал изборна длъжност, излезе от първия тур като водещата фигура на десницата. Той е на 47 години, адвокат е по професия и гради образа си на политически новак, който идва отвън, за да разтърси системата.

В неделя вечерта пред свои поддръжници той отправи послание, насочено и към Вашингтон. „Нека Съединените американски щати и демократичните партии да наблюдават този балотаж. Аз ще водя тази битка; ще бъда най-добрият воин на Колумбия“, заяви Де ла Есприеля, докато удряше гърдите си зад бронирано стъкло.

Този стил го доближава до новата вълна десни политици в Латинска Америка, които залагат на силна лична реторика, обещания за бърз ред и остра линия срещу престъпността. Самият Де ла Есприеля е сравняван със салвадорския президент Наиб Букеле заради предложенията си за безкомпромисен натиск срещу незаконните въоръжени групировки.

Мегазатвори и война срещу въоръжените групировки

Основното обещание на Де ла Есприеля е рязко настъпление срещу криминалните структури и въоръжените групировки. Той предлага изграждането на 10 мегазатвора - идея, която ясно напомня на политиката на Букеле в Салвадор.

Там войната срещу бандите доведе до спад на убийствата, но беше съпроводена и с тежки обвинения за нарушения на човешките права. В Колумбия подобен подход отваря чувствителен дебат за границата между сигурността, държавната сила и правата на гражданите.

Де ла Есприеля свързва твърдата линия срещу престъпността и със социални обещания. Той заявява, че иска да намали бедността чрез по-добро образование, здравеопазване и жилища за най-бедните, но политическият му профил вече се определя най-вече от обещанието за силен удар срещу насилието.

Сепеда защитава левия курс

Срещу него на балотажа ще застане 63-годишният Иван Сепеда - дългогодишен сенатор и активист от левицата. Той водеше в социологическите проучвания преди първия тур, но резултатът показа, че преднината му не е достатъчна, за да избегне тежка битка на втория тур.

Сепеда обещава да продължи прогресивния курс на президента Густаво Петро и усилията за преговори с въоръжени групировки. Тази линия обаче се сблъсква с умората на част от избирателите от бавните и често неуспешни мирни процеси.

Вторият тур ще покаже дали колумбийците са готови да дадат още шанс на политиката на преговори, или ще предпочетат кандидат, който обещава бързи и тежки мерки срещу престъпността. Разликата между двамата след първия тур оставя битката отворена.

Колумбия влиза в регионална вълна на твърда ръка

Вотът в Колумбия се вписва в по-широка тенденция в Латинска Америка. Все повече избиратели в региона се отдръпват от лидери, които предлагат прогресивни политики за преодоляване на причините за конфликта - бедност, липса на възможности за младите хора и корупция.

На тяхно място расте подкрепата за кандидати, които обещават твърди мерки за сигурност и бърз натиск срещу престъпността. Това се случва в момент, когато администрацията на Доналд Тръмп играе все по-агресивна роля в Латинска Америка и засилва натиска върху държави като Колумбия, Мексико и Еквадор да действат по-твърдо срещу криминалните групи.

Затова колумбийският балотаж няма да бъде само вътрешна битка за президентския пост. Той ще бъде и тест за това дали една от най-важните страни в региона ще се приближи към линията на Тръмп за Латинска Америка, или ще продължи по пътя на левите политики и преговорите.

Ниската активност оставя място за обрат

На първия тур са гласували малко над половината от около 41 милиона избиратели с право на глас. Това означава, че и двамата кандидати имат пространство за мобилизация преди решаващия вот на 21 юни.

За Де ла Есприеля ключът ще бъде да обедини десните и центристките избиратели, които на първия тур са били разделени между няколко кандидати. За Сепеда задачата е да задържи левия електорат и да убеди колебаещите се, че продължаването на мирния курс е по-сигурният път за Колумбия.

Изборът ще бъде остър и поляризиран. От едната страна стои про-Тръмп кандидат, който обещава битка, мегазатвори и безкомпромисен удар срещу въоръжените групировки. От другата - левият сенатор, който защитава продължаването на прогресивния дневен ред и опитите за мирни споразумения в страна, белязана от десетилетия конфликт.

