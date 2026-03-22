Куба отново потъна в мрак след срив на електропреносната мрежа

Националната електропреносна мрежа на Куба се срина за пореден път в събота, като това е втори подобен инцидент в рамките на седмица. Според информация на държавната компания „Юнион Електрика“, цитирана от Ройтерс, пълното прекъсване е настъпило в 18:32 часа местно време.

Сривът идва на фона на продължаващата петролна блокада, наложена от САЩ, която допълнително усложнява енергийната ситуация на острова. Проблемите със електрозахранването вече придобиват хроничен характер.

„Цялостно прекъсване на националната електропреносна система е настъпило в 18:32 часа местно време. Ще продължим да предоставяме актуална информация“, съобщиха от компанията оператор в публикация в социалните мрежи.

Това е третото масово спиране на тока в Куба от началото на месеца. На 4 март голяма част от мрежата се срина след повреда в ключова топлоелектрическа централа, а на 16 март системата отново беше частично засегната по все още неизяснени причини.

През последните години страната е изправена пред серия от подобни кризи, които разкриват слабостите на енергийната инфраструктура. Честите аварии и недостигът на гориво затрудняват нормалното функциониране на икономиката и ежедневието на населението.

Енергийната криза се задълбочи след решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи петролна блокада на Куба. Мярката дойде след отстраняването на венецуелския президент Николас Мадуро и доведе до прекъсване на ключови доставки на енергийни ресурси към острова.

Вашингтон също заплаши със санкции държави, които продължават да изнасят петрол за Куба. От своя страна Хавана нееднократно посочва американското ембарго като основен фактор за икономическите трудности и честите сривове в електропреносната система.

