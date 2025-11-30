CNN: Мадуро готов да подаде оставка

Президентът на Венецуела Николас Мадуро каза на американски служители по време на неформални разговори със САЩ, че е готов да подаде оставка, но не по-рано от 18 месеца.

Това съобщи CNN.

Някои американски служители смятаха, че оставката на Мадуро в този период може да бъде решение на проблема, но Белият дом заключи, че ще подкрепи само план, който предвижда незабавна смяна на венецуелския лидер.

Няколко представители на администрацията заявиха, че Мадуро и неговите сътрудници са се свързали с Белия дом чрез няколко канала и водят разговори за това как би могло да изглежда взаимодействието между двете страни.

Както съобщи The New York Times, Мадуро и президентът на САЩ Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор, по време на който лидерите обсъдиха възможността за среща в Съединените щати, но не постигнаха споразумение.

Преговорите се проведоха с участието на държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com