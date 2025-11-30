Гърците се юрнаха по магазините. Една индустрия процъфтява

Масова промяна в навиците на гърците. В крайна сметка една индустрия процъфтява, друга затъва.

Гърците все по-рядко ходят на заведения и по-често пазаруват от магазините за втора употреба на промишлени стоки. Огромни са загубите за ресторанти и в шивашката индустрия, става ясно от данните на гръцката статистическа агенция Елстат.

Според публикуваните данни 300 милиона евро е по-нисък оборотът на заведенията за настоящата годината година в сравнение с миналата.

Въпреки силната туристическа година както гърците, така и чужденците, посещават много рядко таверни и кафенета заради високите цени.

На остров Санторини заведенията отчитат 20% по-малко приходи в активен туристически сезон.

В Северна Гърция резултатите са също отрицателни дори в Солун и Халкидики.

В резултат на слабите приходи в цялата страна през октомври 130 хиляди служители са останали без работа в туристическия сектор.

Липсата на достатъчно клиенти е повишила качеството на обслужване, а заведенията се опитват да работят с много по-малко служители, коментират туристи в социалните мрежи.

Огромни са загубите в текстилната и шивашката промишленост, като поради липса на достатъчно средства все повече гърците пазаруват дрехи и обувки от магазините втора употреба или от пазарите.

Много се търсят и мебелите втора ръка.

Истински ренесанс има на битпазарите за дрехи, обувки и предмети за домакинството. Според публикувани в медиите оценки през последните пет години оборотът на тези пазари се е увеличил двойно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com