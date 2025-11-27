Зеленски с гореща новина за края на войната

Предстои ключова среща, на която ще се коментира гаранции за сигурност на Киев.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че делегация от страната му и такава от САЩ ще се срещнат тези дни, за да обсъдят формулата, обсъдена в Женева, за да се стигне до мир и да се предоставят гаранции за сигурност на Киев, предаде Ройтерс.

„Нашият екип ще се срещне с американските представители в края на седмицата, за да продължат да сближават точките, които получихме в резултат на преговорите в Женева във форма, която да ни поведе по пътя към мира и гаранциите за сигурност“, заяви Зеленски по време на вечерното си видеообръщение. „Ще се състои среща на делегациите. Украинската ще бъде добре подготвена и фокусирана върху смислена работа“, допълни той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com