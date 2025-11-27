Путин отсече! Кога спира войната

Руският лидер Владимир Путин заяви, че Москва ще прекрати офанзивата си в Украйна, ако Киев се изтегли от териториите, които Русия смята за свои.

В противен случай, по думите му, те ще бъдат взети със сила, предава БГНЕС.

„Ако украинските сили напуснат териториите, които държат, тогава ще спрем бойните операции“, каза Путин по време на посещение в Киргизстан.

„Ако не го направят, ще постигнем това с военни средства“, добави руският президент.

