В Гърция е страшно! Летят дървета, преобръщат се самолети ВИДЕО

Пориви на вятъра, достигащи 154,5 км/ч, по данни на Националната обсерватория в Атина, повалиха повече от 15 дървета по крайбрежните и централните булеварди на гръцкия град Александруполис, паднаха върху паркирани автомобили или блокираха движението на превозните средства, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Сцена на разрушение се разигра пред летището на града - „Демокритос“, където три тренировъчни самолета се преобърнаха от силата на вятъра и претърпяха щети, съобщава още телевизията.

В Западна Гърция силна градушка удари град Патра на полуостров Пелопонес, а в крайбрежния град Рио морето буквално излезе на брега.

Торнадо обърна автомобил

ЕРТ публикува клип от Яницохори в префектура Илия на полуостров Пелопонес, който показва как торнадо хваща движещ се автомобил и го преобръща на пътя Пиргос-Кипарисия

38-годишната водачка на превозното средство е без сериозни наранявания и е отведена за преглед в болницата в Кипарисия. Жената разказа, че изобщо не е разбрала какво е станало – на около 400 метра от дома ѝ всичко пред очите ѝ почерняло, летели хартии и торбички, а тя била повдигната във въздуха заедно с автомобила.

Морски транспорт и ограничения

Силният вятър доведе до сериозни смущения в морския транспорт. В Егейско море скоростта на вятъра достигна 9-а степен по скалата на Бофорт. Бреговата охрана наложи забрана за плаване към Цикладите от пристанищата Пирея, Рафина и Лаврио. Временно бяха спрени и фериботните линии в Йонийско море към островите Закинтос, Кефалоня и Корфу. Плаванията бяха възобновени след отслабване на ветровете, но операторите предупреждават за възможни нови отменяния при рязко влошаване на условията.

Очаквано развитие

Според прогнозите на гръцката Национална метеорологична служба нестабилното време ще продължи. В части от Егейско море отново се очакват силни ветрове, а в района на Додеканезите – проливни дъждове и гръмотевични бури. В планинските райони и в северните части на страната валежите ще преминават в сняг, като се очаква и рязко понижение на температурите.

Подобни синоптични ситуации са характерни за преходните сезони в Източното Средиземноморие, но през последните години се наблюдава тенденция към по-чести и по-интензивни прояви. За Балканския регион това означава повишен риск от силни ветрове, екстремни валежи и бързи температурни промени, които могат да засегнат и България при сходни атмосферни конфигурации.

