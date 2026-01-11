Тръмп с остро предупреждение към Куба. Сделка или...

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към Куба, като я призова да „сключи сделка“ или да се изправи пред неуточнени последици, заявявайки, че доставките на венецуелски петрол и финансови средства за Хавана ще бъдат прекратени.

„Куба живееше в продължение на много години с големи количества ПЕТРОЛ и ПАРИ от Венецуела. В замяна Куба предоставяше „охранителни услуги“ на последните двама венецуелски диктатори, НО ВЕЧЕ НЕ! Повечето от тези кубинци са МЪРТВИ от нападението на САЩ миналата седмица и Венецуела вече не се нуждае от защита от бандитите и изнудвачите, които ги държаха за заложници толкова години. Венецуела сега има Съединените американски щати, най-мощната армия в света, за да я защитава, и ние ще го направим. Аз им предлагам да сключат сделка, ПРЕДИ да е станало твърде късно“, написа Тръмп в социалната си платформа Truth Social.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com