Какво следва? Сделка за Украйна или война с Иран

Когато губиш, не знаеш какво печелиш. А когато печелиш, не знаеш какво губиш. Противоречието на тази вековна мъдрост се стоварва едновременно и върху Тръмп, и върху Украйна, и върху Иран.

Докато преговорите за мир в Украйна се придвижват със скоростта на татарския таралеж, заплахата за война с Иран напредва със скоростта на изтребителите, които хвърчат от Атлантическия до Индийския океан. А мириса на горивото им го усетихме дори в София.

Развръзките и за двете войни се очакват, но вече е ясно - топ съветникът на американския президент Стив Уиткоф и зетят Джаред Кушнер със сигурност биха взели всяка международната награда за околосветско пътешествие.

В продължение на 48 часа те прелетяха от Америка до Женева, за тристранната среща САЩ - Украйна - Русия в Женева, после излетяха за Оман - за втория кръг от американско-иранските преговори. А веднага след края им се върнаха в САЩ за първата сбирка на Съвета за мир.

Резултатите и от двете срещи бяха крайно пестеливи, обобщени като трудни, делови и „с напредък“.

Новините от Женева

За разлика от оманската среща, тази в красивия швейцарски град до Алпите, поднесе няколко изненади. За първи път европейски представители бяха поканени след настойчив призив на украинския президент Зеленски към Тръмп. Това бяха висши чиновници, близки до британския премиер Стармър, които стояха в преддверието на срещата, но своевременно бяха информирани за хода на дискусията. Също така стана ясно, че Донбас, критично спорната точка в очакваното споразумение, е много вероятно да се превърне в зона на свободна икономическа зона, където международни компании да се включат активно в добива на суровини. Последното пък се разкри от огласения план „12 трилиона долара“. Списание „Икономист“ подробно разказва за сделката на века между Русия и САЩ, която предвижда огромно икономическо партньорство в различни области и краища на света, а за неин автор се посочва новият любимец на Путин Кирил Дмитриев.

Напрежението около Иран

Ден по-късно, докато германския канцлер Мерц отправяше поредните критики към Русия, че не иска край на войната, а украинските медии публикуваха последното изследване, че над 50 процента от хората не искат да се откажат от Донбас, заплахата за нова война в Иран измести подробностите за мирния план за Украйна.

Иранският външен министър Абас Арагчи обяви след срещата с Уиткоф и Кушнер, че е постигнато „разбирателство“ по основните „ръководни принципи“ за бъдещо споразумение и хвърли датата след две седмици за финално решение, но напрежението в света не намаля, а рязко се усили.

CBS гръмна, че Тръмп планира да нападне Иран още през уикенда, даже обяви датата – 21 февруари. Макар Ахiоs да даде пространна информация как американският президент все още не казал последната си дума, петролът скочи с 4 процента на борсите, а всички погледите се вторачиха в респектиращото военно присъствие на САЩ в Персийския залив.

Анализаторите

Западните медии се надпреварваха да описват смразяващите самолетоносачи и плеядата изтребители, а източните им колеги разгаряха жаравата, че на същото място и по същото време се провеждат военноморски учения на Иран, Русия и … Китай.

Залозите – кой вариант ще избере Америка, се сменяха с часове. Щатски анализатори припомниха, че независимо от колебанията си, Тръмп многократно е споменавал, че предпочита да бъде сключено споразумение. Според тях това е огромно предизвикателство пред американския президент, защото никой в историята не е постигал добро споразумение с Иран (препратката към ядрената програма с Техеран през 2015).

Руските анализатори обаче защитиха противоположно мнение. Според тях Тръмп достатъчно време е изкачвал иранските власти да склонят на споразумението и е по-вероятно сега да ги изненада с мощен бърз удар, който да ги принуди да седнат на масата на преговорите и да се договорят.

Военната армада

Докато течаха коментарите, струпването на военни и военна техника в региона около Иран стана рекордно. Приближи се до Персийския залив вторият самолетоносач, акостираха бойни кораби и подводници, десетки F-35 и F-22 кръжат в региона, в който военните вече наброяват 40 000.

Иран, от своя страна, също се готви за войната. В режим на повишена бойна готовност бяха приведени ядрените обекти, разполагат се масово ПВО, укрепва се подземната инфраструктура, пишат военните кореспонденти в социалните мрежи.

Нещо повече – Техеран активизира заявленията за ответен удар, а аятолах Хаменей дори даде кървав намек, че „ флотът е опасно нещо, но по-опасно е това оръжие, което може да го потопи на морското дъно“. Даже хвърли ръкавицата на САЩ като заяви, че дори най-силната армия може да получи плесница, от която не може да се оправи“.

Малко след това Axios оцени възможността за мащабна американска военна операция срещу Иран на 90%.

Вариантите

Прогнозите са, че тя ще е бърза и ефективна, защото иначе съществува риск да се превърне в поредната безкрайна война в Персийския залив. Нещо, което Тръмп вече обеща на привържениците да не прави.

Няколко варианта за действие прогнозират военни анализатори пред WSJ. Според изданието целите ще са унищожаване на военни и политически лидери, за да се смени властта, както и ограничени цели до ядрени обекти.

Други пък са категорични, че вероятността за ограничени, но мощни удари нараства, ако Иран не се съгласи на отстъпките на Тръмп. Такъв сценарий ще бъде равнозначен на засилен еднократен натиск, но това усилва вероятността Техеран да отговори с удари по американски обекти или прекратяване на важни морски пътища. Което е и най-голямото притеснение на арабските държави.

Изненадващото учение

В четвъртък следобед снимки около Иран показаха морски учения около Ормузкия пролив, каналът, през който всеки ден преминава 20% от петрола, транспортиран по море. Малко по-късно руските медии обяви, че операцията на американците едва ли ще бъде сега, защото в ученията са включени руски и китайски кораби. И САЩ не биха рискували световния мир с началото на атака, която случайно или не да удари някои от тези плавателни съдове.

Последната отсрочка

Решение в рамките на следващите 10 дни обеща финално президентът на САЩ Доналд Тръмп в четвъртък вечер пред Съвета за мир, който проведе първото си заседание във Вашингтон.

„Може да се наложи да направим следваща стъпка — а може и да не се. Може би ще постигнем сделка,“ каза той.

„Вероятно ще разберете в рамките на следващите около 10 дни, но днешната среща доказва, че с решително лидерство нищо не е невъзможно,“ заяви Тръмп.

„Сега е моментът Иран да се присъедини към нас по пътя, който ще довърши започнатото. Ако го направят — това ще бъде чудесно. Ако не — лоши неща ще последват“, добави американският президент.

Едно е ясно - часовникът тиктака за Иран. А може и да се забави за Украйна.

