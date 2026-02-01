Тръмп проговори за Гренландия! Преговорите започнаха

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вече е поставено началото на преговорите с европейските лидери относно Гренландия. По думите му, това би било „много добра сделка“ от гледна точка на националната сигурност, както за САЩ, така и за Европа.

"Започнахме преговори и мисля, че вече има съгласие по ключови въпроси. Нещо повече, те са тези, които искат да направим това. Мисля, че това ще бъде добра сделка за всички. И изключително важна сделка от гледна точка на националната сигурност. Много, много важна сделка. Вярвам, че ще стигнем до нея", каза Тръмп е, отговаряйки на въпроси на журналисти на борда на самолета "Ер форс уан".

Американският президент повтори своя призив към Куба да преговаря със САЩ и заяви, че се надява на „сделка“.

„Няма нужда от хуманитарна криза“, каза Тръмп на борда на самолета. „Мисля, че те вероятно ще дойдат при нас и ще поискат да сключат сделка… Те са в ситуация, която е много лоша за Куба. Те нямат пари. Те нямат петрол. Те живееха с венецуелски пари и петрол, които няма да дойдат повече“, коментира Тръмп.

Доналд Тръмп каза още, че Иран говори „сериозно“ със САЩ и изрази надежда, че ще бъде договорено "нещо приемливо".

