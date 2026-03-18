Шокиращи слухове. Какъв е Моджтаба Хаменей

Много малко се знае за новия върховен лидер на Иран. В момента дори има слухове, че и той вече не е измежду живите. Но любопитен доклад, публикуван в „Ню Йорк Поуст“, твърди, че аятолах Моджтаба Хаменей, синът на покойния аятолах Али Хаменей, крие много лична тайна.

Според три анонимни източника (идентифицирани като „двама служители на разузнавателната общност и „трето лице, близко до Белия дом“), Моджтаба Хаменей е гей. Два от източниците твърдят, че

56-годишният духовник е имал дългосрочна физическа връзка с учителя си от детството.

„Американските разузнавателни агенции не разполагат с фотографски доказателства за предполагаемото привличане на Моджтаба Хаменей към мъже, но източниците настояват, че информацията е достоверна“, съобщава вестник „Вашингтон пост “.

Същите тези източници са заявили пред вестника, собственост на Мърдок, че тайната за предполагаемата хомосексуалност на Хаменей произтича от „един от най-защитените източници“ в иранското правителство.

В САЩ твърдението е описано като „доста строго пазена информация“.

Но очевидно това не е „достатъчно строго пазено“, за да не бъде споменато в реномирания New York Post. Служители на администрацията на Тръмп разпространиха слуха в социалните медии.

Томи Виетор, водещ на „Pod Save America“ и бивш служител на Обама, нарича непроверената информация „най-незабележимата информационна кампания“, която някога е виждал.

Оспорваният възход на Моджтаба Хаменей

Когато американските и израелските сили убиха аятолах Али Хаменей, 86-годишният върховен лидер на Иран, в теократичната страна с над 90 милиона души възникна празнота в лидерството. Заедно с покойния аятолах, няколко други висши служители загинаха при атаките, което накара Тръмп да изтърси, че много от потенциалните наследници, които САЩ са определили преди това, също са мъртви.

След ударите в края на февруари, тайната маневра за назначаване на нов лидер отразяваше версията на „Игра на тронове“ на Ислямската република, съобщава „Ню Йорк Таймс“. Това се дължи до голяма степен на факта, че аятолах

Хаменей не е посочил Моджтаба като един от тримата си предпочитани наследници.

„Таймс“ разговаря с петима висши ирански служители и седем други ирански вътрешни лица, за да оформи своята история.

Според тях, относително прагматичните представители на правителството, включително вече убитият ръководител на Съвета за сигурност на Иран и президентът на Иран, се противопоставиха на възкачването на Моджтаба Хаменей. Той получи подкрепа от по-твърдолинейни фракции, включително всемогъщия Корпус на гвардейците на ислямската революция, който е по-висок по ранг от военните на страната и се отчита директно пред върховния лидер.

След седмица на силови игри, началникът на разузнаването на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) призова всички 88 членове на иранското събрание да се съберат и да подкрепят Хаманей. Той получи 59 гласа.

Макар че статията на „Таймс“ споменава, че покойният аятолах не е искал синът му да го наследи, не се обяснява защо. Именно тук коварните слухове за гейове се опитват да запълнят празнотата...

Какво знаем за слуховете за проблемите на Моджтаба Хаменей

Някои медии описват по-подробно очевидните опасения на покойния аятолах относно сина му, макар че всички те са слухове. CBS News, която сега е собственост на благосклонното към Трамп семейство Елисън и се управлява от благосклонния към MAGA Бари Вайс, съобщава , че аятолах Али Хаменей е възприемал сина си като „не много умен“. CBS отдава информацията на американското разузнаване.

В статията се казва още, че аятолах Али

Хаменей е бил „наясно, че синът му има проблеми в личния си живот“.

Документирано е, че Моджтаба Хаменей е бил лекуван във Великобритания от импотентност. Изтекла грама на Държавния департамент от 2008 г. твърди, че Моджтаба се е оженил „сравнително късно в живота си, според съобщенията, поради проблем с импотентността, лекуван и в крайна сметка решен по време на три продължителни посещения във Великобритания, в болниците Уелингтън и Кромуел в Лондон“.

Моджтаба в крайна сметка има три деца със съпругата си. Тя била убита по време на американски и израелски въздушни удари, заедно с един от синовете му.

Ирански представители твърдят, че краката на Моджтаба са били ранени в началото на конфликта, въпреки че има въпроси относно прикриването на случилото се. Той не е бил виждан публично, само е публикувал печатно изявление.

Къде се намесват гейските неща?

За такава „голяма история“, вестник „Вашингтон пост“ третира новината си като шега. Заглавието гласи, че Трамп е бил информиран за сексуалността на новия аятолах и е имал „безценна реакция“.

Позовавайки се на трите си анонимни, неясно описани източника, „Вашингтон пост“ казва, че

Тръмп се „смее“ на разкритието „от дни“.

Но когато го попитаха за слуховете за сексуалността на Моджтаба Хаменей, Тръмп не се засмя, нито дори отговори на въпроса. Вместо това, той каза собствената си очевидна лъжа, че е говорил с „бивш президент“, който го е поздравил за нападението над Иран (говорители на четиримата живи президенти отричат, че Трамп е общувал с някой от тях).

Хомосексуалността в Иран е незаконна и се наказва строго, като в определени случаи законът предвижда смъртно наказание. Отношението на държавата и обществото към ЛГБТ хората е силно рестриктивно, базирано на строга интерпретация на ислямското право (Шариата).

Сексуалните контакти между лица от един и същи пол са престъпление според Наказателния кодекс на Иран. За мъжете наказанията варират от бой с камшик до екзекуция (особено за "активната" страна в акта или при повтарящи се нарушения). Жените могат да бъдат наказани с бой с камшик, а при четвърто нарушение – със смърт.

Иран е една от малкото държави в света, които активно прилагат смъртни присъди за хомосексуални актове. През февруари 2025 г. бяха екзекутирани трима мъже по обвинения, свързани с еднополови връзки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com