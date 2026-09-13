Съпругата на Къванч Татлъту сложи край на слуховете
Информациите, че синът им Курт Ефе ще има сестричка, предизвикаха вълна от реакции
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Информациите, че синът им Курт Ефе ще има сестричка, предизвикаха вълна от реакции
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