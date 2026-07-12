Съпругата на Къванч Татлъту сложи край на слуховете

Къванч Татлъту и Башак Дизер отрекоха слуховете, че очакват второ дете

Появилите се информации, че актьорът Къванч Татлъту и съпругата му Башак Дизер Татлъту очакват второто си дете, се оказаха неверни.

Двойката, която сключи брак в Париж през февруари 2016 г., а през април 2022 г. посрещна първородния си син Курт Ефе, беше обект на публикации в турските медии, според които семейството отново ще се увеличи. В тях се твърдеше, че двамата очакват момиченце и че синът им скоро ще има малка сестра.

След като новината предизвика широк отзвук в светските среди, Башак Дизер сложи край на спекулациите.

Тя категорично е опровергала слуховете, заявявайки, че не е бременна.

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