Любопитно

Съпругата на Къванч Татлъту сложи край на слуховете

Информациите, че синът им Курт Ефе ще има сестричка, предизвикаха вълна от реакции

Съпругата на Къванч Татлъту сложи край на слуховете
12 юли 26 | 13:04
927
Фатме Мустафова

Къванч Татлъту и Башак Дизер отрекоха слуховете, че очакват второ дете

Появилите се информации, че актьорът Къванч Татлъту и съпругата му Башак Дизер Татлъту очакват второто си дете, се оказаха неверни.

Двойката, която сключи брак в Париж през февруари 2016 г., а през април 2022 г. посрещна първородния си син Курт Ефе, беше обект на публикации в турските медии, според които семейството отново ще се увеличи. В тях се твърдеше, че двамата очакват момиченце и че синът им скоро ще има малка сестра.

След като новината предизвика широк отзвук в светските среди, Башак Дизер сложи край на спекулациите.

Тя категорично е опровергала слуховете, заявявайки, че не е бременна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема Любопитно
Още от Любопитно
Коментирай